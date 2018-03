Topman Duits energiebedrijf eerder aangevallen

Financieel topman Bernhard Günther van het Duitse energiebedrijf Innogy, die zondag in het ziekenhuis belandde na met zuur te zijn overgoten, is al eens een keer eerder het slachtoffer geweest van een ernstig misdrijf. Hij zou in het verleden tijdens het joggen zijn overvallen en in elkaar zijn geslagen.

De politie en het Openbaar Ministerie bevestigden maandag dat hij toen ook lichamelijk letsel heeft opgelopen. Het oude dossier is uit het archief gehaald om na te gaan of er verbanden zijn te ontdekken. Deze laatste aanval met gebruikmaking van zuur wordt behandeld als poging tot moord. Volgens de krant Bild hebben de daders na hun actie een handschoen achtergelaten en de fles waarin de bijtende vloeistof zat. In verband met het onderzoek werd dat bevestigd noch ontkend.

Günther werd zondagmorgen na een bezoek aan de bakker verrast door twee onbekenden, die hem van achteren vastgrepen en tegen de grond werkten. Daarna kreeg hij een zuur in het gezicht gegooid. Hij raakte zwaargewond maar is buiten levensgevaar. Günther kon nog niet uitgebreid worden verhoord.