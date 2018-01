Topman cateraar komt om door vliegtuigongeval

Topman Richard Cousins van de Britse Compass Group, ’s werelds grootste cateraar, is omgekomen door een vliegtuigongeluk in Australië. Ook zijn twee zonen, zijn vriendin en haar dochter en de piloot van het watervliegtuig kwamen om door de crash, aldus Australische media maandag.

Het watervliegtuig stortte zondag door onbekende oorzaak neer in de Hawkesbury-rivier ten noorden van Sydney. Het toestel was van een bedrijf dat korte vluchten verzorgt voor toeristen die in een luxueus restaurant bij de rivier willen eten.

De 58-jarige Cousins zou op 31 maart opstappen als topman van Compass Group. Dominic Blakemore neemt vanaf nieuwjaarsdag de taken van Cousins over.

In Nederland heeft Compass Group bijna 5000 medewerkers.