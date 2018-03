Topman Cambridge Analytica op non-actief

De raad van bestuur van Cambridge Analytica heeft topman Alexander Nix met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld. Dat heeft het Britse bedrijf, gespecialiseerd in data-analyse en direct marketing om bijvoorbeeld verkiezingen te beïnvloeden, dinsdag bekendgemaakt op zijn site. Alexander Tayler is aangesteld als vervanger.

Nix is geschorst in afwachting van uitgebreid onafhankelijk onderzoek naar zijn uitlatingen in Channel 4 News, gefilmd met een verborgen camera. Hij zei onder meer politici in de val te kunnen laten lopen met behulp van steekpenningen en Oekraïense hoeren. De raad vindt dat Nix het bedrijf daarmee ernstige schade heeft berokkend.

Cambridge Analytica is ook in opspraak geraakt door het gebruik van persoonlijke gegevens van 50 miljoen Facebook-accounts ten behoeve van de campagne van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump.