Topman Britse politie laakt collega’s over overijverige acties

Een topman van de Britse politie, commissaris Neil Basu van Scotland Yard, heeft uitgehaald naar collega’s die te „overijverig” de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus handhaven. Hij zegt in The Daily Telegraph dat het juist traditie is bij de Britse politie het vertrouwen van het publiek te winnen en te behouden. Het overdreven streng handhaven van de lockdown staat daar haaks op en zal generaties later nog worden herinnerd, waarschuwde Basu.

Afgelopen week zijn alle politiekorpsen opgeroepen op „dezelfde consequente manier” op te treden, maar sommige korpsen zouden een hardere aanpak verkiezen. Zo is er geklaagd over agenten die zich tegen de verkoop van paaseieren keerden of onder meer met drones fanatiek mensen belaagden die buiten aan het sporten waren.

In Groot-Brittannië is net als elders in Europa de bewegingsvrijheid van mensen ingeperkt om verspreiding van het virus in te dammen. De maatregelen komen overeen met die in Nederland. Alleen moeten de Britten 2 meter in plaats van 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren als ze niet uit hetzelfde huishouden komen.