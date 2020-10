Topfiguur al-Qaeda gedood in Afghanistan

Afghaanse veiligheidstroepen hebben bij een operatie in de oostelijke provincie Ghazni een topman van terreurbeweging al-Qaeda gedood. Abu Muhsin al-Masri stond op de lijst van meest gezochte personen van de Amerikaanse FBI.

Al-Masri is in de VS aangeklaagd voor het leveren van materiaal en geld aan een buitenlandse terreurorganisatie en een complot om Amerikanen te doden. Hij zou de tweede man zijn geweest van al-Qaeda, de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS van 11 september 2001.