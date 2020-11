Topdemocrate Pelosi noemt Biden alvast aankomend president

De Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi lijkt te denken dat de verkiezingsoverwinning haar partijgenoot Joe Biden niet meer kan ontgaan. Ze noemde hem alvast ‘president-elect’ (aankomend president), nadat hij zijn rivaal Donald Trump had ingehaald bij het tellen van de stemmen in cruciale staten.

„Aankomend president Biden heeft een stevig mandaat om te leiden”, concludeerde Democrate Pelosi, een van de belangrijkste politici in de VS. Amerikaanse media hebben Biden nog niet aangewezen als winnaar van de presidentsverkiezingen. In belangrijke staten als Georgia en Pennsylvania is nog sprake van een nek-aan-nekrace.