Topbestuurder in Arizona ziet geen tekenen van verkiezingsfraude

Mark Brnovich, de hoofdaanklager en minister van Justitie van de staat Arizona, zegt dat er geen signalen in zijn staat zijn, die president Donald Trumps beweringen over verkiezingsfraude kunnen onderbouwen. Zondag spande Trumps campagneteam nog een rechtszaak aan in de zuidwestelijke staat omdat stembiljetten van Trumps aanhangers ten onrechte zouden zijn geweigerd. Sinds Trumps tegenstander Joe Biden zaterdag tot winnaar is uitgeroepen, weigert Trump zijn verlies te erkennen en heeft hij een juridisch offensief ingezet om te proberen te bewijzen dat de Democraten hebben gefraudeerd.

Behalve dat Brnovich, net als Trump een Republikein, de hoop van de president op een succesvolle rechtszaak de grond in boorde, zei de aanklager in een interview met nieuwszender Fox News dat ook een eventuele hertelling in Arizona volgens hem weinig verandert aan de stand van zaken in die staat.

Dinsdagavond ging Biden met zo’n 12.000 stemmen voorsprong op Trump aan de leiding in Arizona, een verschil dat doorgaans niet overbrugd wordt in een hertelling. Van oudsher geldt Arizona als een Republikeins bolwerk. Bill Clinton was in 1996 de laatste Democratische presidentskandidaat voor Biden die de staat wist te winnen.

Onder anderen de latino’s en de indianenbevolking van de staat hebben er waarschijnlijk aan bijgedragen dat een meerderheid in Arizona op Biden stemde. Ook Donald Trumps vele beledigingen aan het adres van John McCain, de overleden senator van Arizona en Republikeinse presidentskandidaat in 2008, heeft mogelijk niet in het voordeel van de president gewerkt. De weduwe van McCain, een gematigde Republikein die goed bevriend was met Joe Biden, had dan ook opgeroepen om voor Biden te stemmen.

Het campagneteam van Trump leed overigens ook nog een juridische nederlaag in Arizona woensdag. Een van de advocaten wilde dat de rechtbank in het district Maricopa County vermeend bewijs van het onterecht ongeldig verklaren van Trump-stemmen zou veiligstellen. Dat werd door de rechter werd geweigerd nadat de advocaten van de tegenpartij succesvol hadden betoogd dat er van bewijs geen sprake is.

Hoofdaanklager Brnovich is niet de enige partijgenoot die Trump woensdag moest teleurstellen. Ook Brad Raffensperger, de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia heeft gezegd dat hij in zijn staat geen bewijs ziet voor Trumps aantijgingen van stembusfraude aan het adres van de Democraten.