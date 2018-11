Topadviseur overgeplaatst na beklag Melania

Veiligheidsadviseur Mira Ricardel krijgt een nieuwe functie binnen de Amerikaanse regering, nadat first lady Melania Trump eerder deze week aandrong op haar vertrek. Regeringswoordvoerster Sarah Sanders maakte bekend dat ze weg moet uit het Witte Huis.

Melania zou zich slecht behandeld voelen door Ricardel, die werkt onder nationale veiligheidsadviseur John Bolton. De spanning zou samenhangen met de Afrika-reis van de presidentsvrouw. Het kantoor van de first lady stelde in een verklaring dat Ricardel „niet langer een eervolle positie in dit Witte Huis verdient”.

Volgens The Washington Post botst Ricardel vaker met medewerkers. Welke functie ze krijgt, is niet bekendgemaakt.