Topadviseur Johnson: Geen excuses voor reis tijdens lockdown

De topadviseur van premier Boris Johnson werkt in de schaduw. Toch is de rechterhand van Johnson, Dominic Cummings, nu het gesprek van de dag. Waarom reist hij af naar zijn ouders, terwijl de rest van de Britten thuis moet blijven?

Nee, er gelden geen andere coronaregels voor de elite dan voor het ‘gewone’ volk. Dat benadrukte Cummings maandag steeds opnieuw tijdens een persconferentie in de tuin bij de ambtswoning van de Britse premier Johnson. De topadviseur haalde zich de woede van het volk op de hals toen vrijdagavond naar buiten kwam dat hij met zijn gezin in maart meer dan 400 kilometer had gereisd om bij zijn ouders te verblijven.

Johnson probeerde vervolgens zondag de boel te sussen door zijn steun uit te spreken voor Cummings. Maar de roep om excuses en aftreden van de rechterhand van de premier bleef toenemen. Zo belandde de topadviseur maandag aan het eind van de middag in de tuin van Johnson om uit te leggen waarom hij een familie-uitstapje maakte tijdens de strengste periode van de nationale lockdown.

„Sorry, dat ik te laat ben”, zo begint Cummings het vragenuurtje met journalisten. Het zijn de enige excuses die hij zal maken. Er komt geen „sorry” voor zijn uitstapje naar zijn bejaarde ouders, want de reis was volgens hem geen overtreding van de coronaregels.

Geoorloofd

Dat Cummings vanuit Londen uren reed om bij zijn ouders in het noorden te komen, bestempelt hij als geoorloofd. Zijn vrouw was ziek geworden en gaf aan niet goed voor hun vierjarige zoon te kunnen zorgen. De adviseur merkte op dat hij zelf ook ziek aan het worden was. Om te voorkomen dat ze beiden te ziek zouden zijn om voor hun zoon te zorgen, besloten ze naar een afgelegen huisje op het landgoed van zijn ouders te reizen, zodat familie in de buurt zou zijn om mogelijk bij te kunnen springen.

Het is overduidelijk dat Johnson bereid is ver te gaan om zijn topadviseur te redden. Allereerst is het ongehoord dat een adviseur van de premier zelf een persconferentie houdt; hij hoort immers in de schaduw van zijn baas te werken. Ten tweede is de locatie van de persconferentie, de achtertuin van de Johnson, normaal gesproken een plaats die alleen in beeld komt tijdens grote politieke gebeurtenissen.

Daarnaast sprak de premier maandagavond tijdens zijn persconferentie opnieuw zijn steun uit voor Cummings. De hele situatie wierp een schaduw op de versoepeling van de maatregelen die Johnson aankondigde. Critici vrezen dat door het ontbreken van spijtbetuigingen en aftreden van de topadviseur, het gezag van de premier én dat van het kabinet behoorlijk schade oploopt. Waarom zouden burgers zich nog aan de strenge coronaregels houden, als ze het gevoel krijgen dat de mensen die de regels maakten zich er ook niet aan houden?