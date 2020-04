Topadviseur en gezicht Schotse corona-aanpak schendt eigen regels

De Schotse politie heeft de gezondheidscoördinator van de Schotse regering op de vingers getikt omdat ze de coronaregels heeft geschonden. Topadviseur Catherine Calderwood was tegen de eigen adviezen in, toch met haar gezin naar haar tweede huis vertrokken. Op Twitter betuigt ze nu spijt. Ze zal niet meer het publieke gezicht zijn van de landelijke anticoronacampagne, besloot de Schotse regering.

Calderwood adviseert de regering over de aanpak van de coronacrisis. Het Schotse volk is opgeroepen thuis te blijven en niet onnodig op pad te gaan. Ze zegt dat er „redenen” waren om naar haar buitenverblijf te gaan, maar ze erkent dat het niet de juiste waren. „Ik volgde niet het advies op dat ik anderen geef. Dat spijt me oprecht”, zei ze op een persconferentie. Ze wees op commentaren die haar hypocriet en onverantwoordelijk noemden. „Wat ik deed was fout.”

Agenten gaven haar een waarschuwing. Het is van groot belang dat alle regels worden nageleefd om de verspreiding van het virus in te dammen, benadrukt de politie in een verklaring. Het is niet de bedoeling om voor jezelf een uitzondering te maken naar gelang het je uitkomt.

De krant The Scottish Sun had Calderwood betrapt toen ze haar vakantiehuis aan de Schotse oostkust bezocht. De oppositie eist haar aftreden.