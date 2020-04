Topadviseur coronabeleid Schotse regering weg na kritiek

Catherine Calderwood, de vrouw die de Schotse regering adviseert over de aanpak van het coronavirus, stapt op. Dat besluit neemt ze zondag nadat zij op haar vingers werd getikt omdat ze de coronaregels had overtreden. Calderwood was tegen de eigen adviezen in, toch met haar gezin naar haar tweede huis vertrokken. Dat kwam haar op veel kritiek te staan.

„Ik neem ontslag met pijn in het hart”, laat Calderwood weten. Ze denkt dat alle kritiek op haar voor afleiding zorgt bij het aanpakken van het virus.

Het Schotse volk is opgeroepen thuis te blijven en niet onnodig op pad te gaan. Eerder zei Calderwood dat er „redenen” waren om naar haar buitenverblijf te gaan, maar ze erkende achteraf dat het niet de juiste waren. Ook betuigde ze spijt. Ondanks haar excuses eiste de Schotse oppositie haar vertrek. Daar geeft de topadviseur nu gehoor aan.

Agenten gaven Calderwood een waarschuwing. Het is van groot belang dat alle regels worden nageleefd om de verspreiding van het virus in te dammen, benadrukt de politie in een verklaring. Het is niet de bedoeling om voor jezelf een uitzondering te maken naar gelang het je uitkomt.