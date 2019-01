Top Trump en Kim vermoedelijk in Vietnam

De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal naar verwachting plaatsvinden in Vietnam. Goed ingevoerde bronnen hebben dat gezegd tegen persbureau Bloomberg.

De ontmoeting heeft hoogstwaarschijnlijk plaats in hoofdstad Hanoi, maar ook Danang en Ho Chi Minhstad worden onderzocht als mogelijke locaties. Danang was in 2017 het toneel van een top van het Aziatisch-Pacifisch economisch samenwerkingsverband APEC.

De nieuwe ontmoeting tussen Trump en Kim staat gepland voor eind februari, zo liet het Witte Huis vrijdag weten. Een plaats werd nog niet genoemd. Vorig jaar juni was de historische ontmoeting tussen de Amerikaanse en Noord-Koreaanse leider in Singapore.