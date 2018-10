Top Trump en Kim pas na verkiezingen VS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft laten weten dat de tweede top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un pas zal worden gehouden na de tussentijdse verkiezingen in de VS. De verkiezingen voor het Congres vinden plaats op 6 november. „Het wordt na de ‘midterms’, ik kan nu niet weg”, zei de president tegen de media in zijn regeringsvliegtuig Air Force One.

Trump had eerder op de dag laten weten dat er „ongelofelijke” vooruitgang was geboekt in de gesprekken met het Aziatische land. Minister Mike Pompeo van Buitenlands Zaken heeft volgens de president goede gesprekken gevoerd met Kim en er liggen drie of vier locaties voor de top op tafel.

De twee regeringsleider hielden een historische top op 12 juni in Singapore, waar Kim beloofde te zullen werden aan denuclearisatie, maar de uitwerking daarvan verliep in de maanden na de top erg moeizaam.