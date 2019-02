Top Trump en Kim mislukt

De top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is mislukt. Er is geen akkoord over verdere denuclearisering –en dus niet over opheffing van de sancties– bereikt. Afspraken over een vervolg zijn er evenmin.

Soms is het beter om weg te lopen, verklaarde Trump donderdagmorgen in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. En dat deed hij dan ook. Vroegtijdig. Na een korte verklaring voor de media, stapte het staatshoofd in de Air Force One en vloog terug naar de Verenigde Staten.

Woensdagavond waren de verwachtingen nog hooggespannen, na de eerste ontmoeting tussen Trump en Kim. Aan de sfeer lag het duidelijk niet. „Onze relatie is even goed als ze altijd is geweest, ik denk zelfs beter”, sprak de Amerikaanse president. Kim glunderde zichtbaar bij deze woorden.

De hervatting van de top begon donderdagmorgen dan ook met de hoop op een overeenkomst over verdere denuclearisering van Noord-Korea, in ruil voor –op zijn minst– versoepeling van de zware internationale strafmaatregelen. Ook de aankondiging van een vredesverdrag om formeel een einde te maken aan de Koreaanse Oorlog hing in de lucht.

Van de baan

Het liep volstrekt anders. Het begon met het bericht dat de geplande lunch van Trump en Kim was geannuleerd. Kort daarop volgde de mededeling dat de ondertekening van een overeenkomst tussen de twee leiders van de baan was. Rond het middaguur (Vietnamese tijd) was wel duidelijk dat de besprekingen volledig waren mislukt.

Noord-Korea liet doorschemeren dat het bereid is een deel van zijn omstreden kernwapenprogramma op te geven. „Anders zou ik hier niet eens zijn”, verklaarde Kim Jong-un. In ruil daarvoor eist Pyongyang opheffing van alle sancties tegen het land.

Dat laatste ging Trump duidelijk te ver. Daarmee zou hij een aanzienlijk deel van het Amerikaanse wisselgeld in de onderhandelingen met Noord-Korea uit handen geven. Zeker nu Pyongyang geen bereidheid toonde het gehéle nucleaire arsenaal te ontmantelen.

Tastbare resultaten

De grote vraag is hoe het nu verder moet. Na de vage uitkomst van de eerste ontmoeting, vorig jaar in Singapore, moesten er in Hanoi tastbare resultaten worden geboekt. Die kwamen er dus niet, behalve de voorspelling van Trump dat er in de nabije toekomst een nucleaire deal tussen beide landen zal worden gesloten. Concrete afspraken over een vervolg zijn echter niet gemaakt.

Dat de besprekingen op niets zijn uitgelopen, klemt nog het meest voor Kim Jong-un. Noord-Korea kampt met ernstige voedseltekorten en heeft er veel belang bij dat de strafmaatregelen worden opgeheven.

