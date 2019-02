Top Trump en Kim in Vietnamese hoofdstad Hanoi

De tweede topontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un zal eind deze maand plaatshebben in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De Amerikaanse president heeft dat op Twitter bekendgemaakt.

Het was al bekend dat Trump en Kim elkaar op 27 en 28 februari zullen ontmoeten in Vietnam. Maar een plaats was nog niet genoemd. „Mijn vertegenwoordigers zijn zojuist vertrokken uit Noord-Korea na een zeer productieve vergadering en hebben tijd en datum afgesproken voor de tweede top met Kim Jong-un”, aldus Trump die zegt ernaar uit te zien Kim weer te ontmoeten.

Volgens Trump wordt Noord-Korea onder het leiderschap van Kim „een grote economische powerhouse”. „Hij mag sommigen verrassen, maar hij zal mij niet verrassen, omdat ik hem heb leren kennen en volledig begrijp hoe capabel hij is”, klinkt het lovend over zijn aankomende gesprekspartner, die Trump in het verleden spottend „little Rocket Man” (kleine raketman) noemde. „Noord-Korea wordt een ander soort raket - een economische!”, stelt hij nu.

De Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse dictator zaten vorig jaar voor het eerst om de tafel in Singapore. Die top leidde tot de vage toezegging dat Pyongyang zal toewerken naar de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.