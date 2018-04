„Top Trump en Kim binnen vier weken”

De top tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zal binnen de komende vier weken plaatsvinden. Dat heeft Trump zaterdag gezegd.

Na de historische ontmoeting vrijdag tussen Kim Jong-un met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft Trump uitgebreid gebeld met Moon. Volgens Trump gaan „de dingen goed.” Een veelgenoemde locatie voor de aanstaande top is Singapore. Een bron binnen het Witte Huis bevestigt dat die locatie wordt overwogen.

De Amerikaanse president houdt vast aan de „volledige denuclearisatie” van het hele Koreaanse schiereiland.

Noord-Korea gaat vanaf zaterdag dezelfde tijd hanteren als Zuid-Korea. Dat meldden media in Noord-Korea. De nieuwe tijd is een halfuur vroeger. Kim Jong-un zou het pijnlijk hebben gevonden om twee verschillende tijdstippen te zien tijdens de topontmoeting met Moon Jae-in.

Noord-Korea is van plan in mei zijn belangrijkste locatie voor nucleaire tests te sluiten. Kim wil daarbij deskundigen en journalisten uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea uitnodigen. Zij kunnen dan de sluiting meemaken. Dat heeft een regeringswoordvoerder in Seoul zondag gezegd.

Het gaat hierbij om de basis Punggye-ri. Deskundigen in China vragen zich af of dit echt een gebaar van goede wil is. Chinese geologen denken dat het complex inmiddels onbruikbaar is geworden doordat de ondergrondse atoomtests ernstige schade in de onderlagen hebben aangericht. Het valt ook niet uit te sluiten dat er ioniserende (radioactieve) straling is vrijgekomen.

De Russische president Poetin heeft zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in laten weten dat hij graag een positieve bijdrage wil leveren aan samenwerking tussen Noord- en Zuid-Korea. Poetin heeft telefonisch overleg gevoerd met Moon en zijn hulp aangeboden als derde partij bij de ontwikkelingen op het Koreaanse schiereiland.