Top over Syrië in Istanbul

De leiders van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Turkije komen zaterdag 27 oktober in Istanbul bijeen om te praten over de toestand in Syrië. Ze spreken speciaal over de humanitaire ramp die zich in het noordwesten dreigt af te spelen. Dit heeft de Franse regering vrijdag bekendgemaakt.

De Franse president Macron hoopt dat de top ertoe bijdraagt dat een staakt-het-vuren in de noordwestelijke provincie Idlib standhoudt en dat er nieuw leven wordt geblazen in vredesgesprekken tussen Syrische partijen. De Turkse president Erdogan vreest net als Macron een Syrisch-Russische aanval op Idlib omdat daar nog jihadisten verschanst zijn. Dan zouden opnieuw veel burgers naar Turkije vluchten. Turkije heeft sinds de Syrische burgeroorlog in 2011 begon, al naar schatting 3,5 miljoen Syriërs over de vloer.

Rusland steunt de regering van de Syrische president Assad die inmiddels het grootste deel van zijn land ten westen van de rivier de Eufraat dankzij Russische en Iraanse steun heeft heroverd. Ten oosten van de Eufraat zijn voornamelijk Koerdische strijdgroepen de baas.