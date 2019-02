Top Kim en Trump vroegtijdig beëindigd

De topconferentie van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Hanoi is een paar uur eerder afgelopen dan voorzien. Het Witte Huis heeft bekendgemaakt dat Trumps persconferentie daarom bijna twee uur eerder is en om 08.00 uur onze tijd begint.

Watch Live: President Trump holds a press conference following the Hanoi Summit. https://t.co/vTIJI8fCc9 — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2019

De twee partijen werken nog aan een slotverklaring. Trump heeft gezegd dat er geen haast is om nu met verklaringen of overeenkomsten te komen. „We willen enkel een goede overeenkomst sluiten”, zei Trump.

Trump wil geen haastig, maar een goed akkoord