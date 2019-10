Top G7 op golfclub van Trump in Florida

De volgende top van de G7 zal plaatsvinden op de golfclub van de Amerikaanse president Donald Trump in Florida. Dat heeft het Witte Huis donderdag laten weten.

De Trump National Doral golfclub is in de buurt van Miami. De bijeenkomst van de belangrijkste industriële landen is van 10 tot 12 juni volgend jaar. Trump had in augustus tijdens de G7 top in Frankrijk al geopperd dat de volgende bijeenkomst op zijn golfclub zou kunnen plaatsvinden. Hij roemde daarbij de ruimte en de goede verbinding met de luchthaven van Miami maar benadrukte dat hij er niet direct geld aan zou verdienen.