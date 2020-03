Top EU-leiders per video over aanpak coronavirus

De regeringsleiders van de EU-landen overleggen dinsdag via een videoconferentie over een gezamenlijke aanpak van de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Dat maakt EU-president Charles Michel via Twitter bekend. Het is volgens hem essentieel dat er voldoende medische apparatuur is, onderzoek wordt aangejaagd en de economische gevolgen worden beperkt.

Het is de tweede keer dat ze op zo’n manier overleggen over de coronacrisis. Uit de aangepaste agenda van Michel blijkt dat de conferentie om 17.00 uur begint.

Op maandagochtend sprak Michel al met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel per videoconferentie. Om 15.00 uur is er overleg tussen de G7-leiders waar Michel aan meedoet. De Groep van Zeven bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie.