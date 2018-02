Top ANC bijeen over toekomst Zuma

De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC heeft voor woensdag een speciale vergadering belegd van het Nationaal Uitvoerend Comité (NEC), het hoogste besluitvormend orgaan van de partij. De bijeenkomst gaat over de toekomst van president Jacob Zuma. Het NEC heeft de macht te regelen dat die van zijn functie wordt ontheven.

Op de vraag of prominente partijleden van het ANC maandag hebben overlegd over een gedwongen vertrek van Zuma, zei een woordvoerster dat dat geen onderwerp van de agenda was. Twee hoge partijfunctionarissen vertelden anoniem dat dit punt woensdag zeker aan de orde komt bij de meeting in Kaapstad.

Zuma, sinds 2009 aan de macht, is in opspraak geraakt wegens corruptie. In december volgde Cyril Ramaphosa hem al op als partijleider maar vooralsnog weigert Zuma plaats te maken als president, ondanks de druk die op hem wordt uitgeoefend. De volgende presidentsverkiezing is pas medio 2019. Het ANC vreest zwaar verlies als Zuma tot die tijd blijft zitten.