Tonnen weg na ‘geldregen’ op snelweg VS

In de Amerikaanse staat New Jersey is bijna 300.000 dollar (ruim 265.000 euro) verdwenen nadat de deur van een geldtruck was opengegaan. Daardoor regende het geld op de snelweg, bericht een lokale nieuwszender.

Het plotse ‘geldlek’ leidde donderdag tot chaotische toestanden. Automobilisten stopten hun voertuigen en begonnen naar het geld te graaien, met meerdere ongevallen tot gevolg. Niet iedereen stak de rondvliegende bankbiljetten in eigen zak: er waren volgens de politie ook weggebruikers die de medewerkers van het geldtransport te hulp schoten.

Uit onderzoek is gebleken dat de deur van de geldtruck opende door een storing. Het voertuig verloor daardoor twee geldzakken met respectievelijk 140.000 en 370.000 dollar. Die scheurden open, waarna de wind de bankbiljetten meevoerde. Ruim twee ton is teruggevonden, de resterende 295.000 dollar is nog spoorloos.