Tommy Soeharto aast op parlementszetel

Hutomo ‘Tommy’ Mandala Putra Soeharto, de jongste zoon van de Indonesische oud-dictator Soeharto, wil zich volgend jaar verkiesbaar stellen voor het parlement. Volgens de door hem opgerichte Barkarya-partij zal hij meedoen in Papoea, een van de armste provincies van Indonesië.

De 56-jarige Soeharto-telg geldt als zeer omstreden in Indonesië. Tijdens het wrede regime van zijn vader, dat duurde van 1969 tot 1998, zou hij zich op ongekende schaal hebben verrijkt. In 2000 veroordeelde het hooggerechtshof hem wegens corruptie. Tommy Soeharto sloeg op de vlucht en liet de rechter vermoorden. Hiervoor werd hij in 2002 veroordeeld tot vijftien jaar cel, waarvan hij er om onduidelijke redenen slechts vier uitzat.

In 2007 moest hij opnieuw voor de rechter verschijnen, nu omdat hij met een grondtransactie de staat voor vele miljoenen zou hebben benadeeld. Wegens gebrek aan bewijs werd hij in 2009 hiervoor vrijgesproken.