Tokio meldt recordaantal nieuwe besmettingen in één dag

In Tokio zijn tijdens het laatste etmaal 224 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, een recordaantal, aldus de autoriteiten. In de anderhalve maand dat de noodtoestand in Japan is opgeheven, steekt het virus weer de kop op in de hoofdstad met 14 miljoen inwoners. De autoriteiten vrezen de economische schade van nieuwe maatregelen.

Gouverneur van Tokio Yuriko Koike denkt dat de toename van het aantal vastgestelde besmettingen deels te maken heeft met uitgebreider testen. In het afgelopen etmaal werden er in Tokio 3400 afgenomen. Koike, die zondag werd herkozen als gouverneur, heeft beloofd het dagelijkse aantal testen op te schroeven naar 10.000.

„Hoewel de toename in het aantal tests een rol speelt, moeten wij waakzamer zijn”, zei ze. „Besmettingen in de uitgaansdistricten maken nog altijd een aanzienlijk deel uit van het totaal, maar recentelijk zien we een toename onder jonge mensen die samen eten.”

Daarmee komt weinig verandering in de Japanse trend. De besmette Japanners zijn voornamelijk jongeren. Twintigers en dertigers zijn goed voor driekwart van de besmettingsgevallen.

Het recordcijfer van donderdag overtreft dat van 17 april, toen 206 inwoners van Tokio positief testten. Desondanks probeert Japan in plaats van drastische maatregelen een indammingsstrategie te vinden die minder economische schade veroorzaakt. Vrijdag gaat het maximumaantal mensen dat een bijeenkomst mag bijwonen van 1000 naar 5000.

De Oost-Aziatische eilandstaat heeft de coronapandemie vooralsnog effectief weten aan te pakken. Japan heeft tot nu toe ongeveer 20.000 besmettingsgevallen en 980 coronadoden gemeld.