Tokio krijgt ’s werelds hoogste wolkenkrabber van... hout

In de Japanse hoofdstad Tokio wil bouwbedrijf Sumitomo Forestry de hoogste wolkenkrabber ter wereld van hout bouwen. De W350 –350 meter en 70 verdiepingen hoog– moet in 2041 gereed zijn.

Met de W350 wil Sumitomo Forestry in 2041 zijn 350e verjaardag vieren. Doel is om „steden te veranderen in bossen” door meer gebruik te maken van hout, zo valt te lezen in het persbericht van de onderneming.

w350

Voor het project is 185.000 kubieke meter hout nodig – dezelfde hoeveelheid die vereist is voor de bouw van 8000 houten woningen. Om het risico op instorting in geval van een aardbeving tegen te gaan, zal 10 procent van de wolkenkrabber bestaan uit staalconstructies. Het binnenwerk met een oppervlakte van 455.000 vierkante meter wordt geheel van hout. Aan alle zijden van het gebouw worden balkons aangebracht waardoor beplanting vanaf de grond kan opklimmen tot aan de hoogste verdiepingen.

Op de vraag naar extra brandgevaar reageert architect Leo Van Broeck tegenover VRT NWS nuchter: „De houten kolommen moeten voldoende dikte hebben. Bij brand gaat dan de buitenste laag verkolen, dat wordt een soort houtskool die als een thermische isolator gaat werken en het vuur vertraagt. Louter staal wordt bij 800 à 900 graden vloeibaar en kan het dus sneller begeven.”

De totale kosten van de W350, die ruimte moet bieden aan kantoren, winkels en 8000 woningen worden, worden geraamd op 4,5 miljard euro.