Toezichthouder VS geeft potentieel coronamedicijn groen licht

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft toestemming gegeven voor het gebruik van het medicijn remdesivir voor behandeling van patiënten met het nieuwe coronavirus. Dat laat de toezichthouder weten in een brief aan de maker van het geneesmiddel Gilead. Het gaat om een versnelde goedkeuring van experimentele medicijnen in noodgevallen.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte de toestemming eerder al bekend in een persconferentie. Naar het medicijn van de farmaceut Gilead lopen nog verschillende onderzoeken die moeten uitwijzen of het effectief is tegen Covid-19. Tot nu toe is nog niet onomstotelijk bewezen dat het medicijn effectief is. Gezien de ernst van de pandemie en het gebrek aan alternatieven geeft de FDA toch groen licht voor de toediening ervan bij ernstig coronapatiënten in de Verenigde Staten.

De FDA verwijst onder andere naar onderzoek van de Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Uit voorlopige resultaten zou blijken dat het medicijn coronapatiënten sneller helpt herstellen dan normale zorg. Tegelijkertijd stelden wetenschappers in het medisch tijdschrift The Lancet deze week dat remdesivir geen statistisch significante voordelen liet zien bij de behandeling van de longziekte.