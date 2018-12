Toezichthouder: Google schendt Russische wet

De hoogste Russische mediatoezichthouder eist dat de regering in Moskou harder optreedt tegen internetgigant Google. Hoge geldboetes moeten Google ertoe aanzetten de Russische wet na te leven, aldus hoofd Aleksandr Sjarov van toezichthouder Roskomnadzor maandag tegen het Russische persbureau Tass. Het is volgens hem nog te vroeg om te zeggen hoe hoog de boete zou moeten zijn.

Sjarov zei dat er nog steeds geen wetsvoorstel in die zin is. „Maar ik hoop dat dat binnenkort wordt gemaakt. Volgens de toezichthouder zijn alle zoekmachines in Rusland wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een register om de verspreiding van ,,verboden informatie” te voorkomen. Het gaat om websites met kinderporno, gokken, extremistische inhoud en „bepaalde politieke inhoud”.

„We hebben Google dagelijks gescreend en het bedrijf biedt nog steeds links naar verboden informatie die onder het register valt”, legt het hoofd van de autoriteit uit. Roskomnadzor zal binnenkort een nieuwe procedure starten tegen de internetgigant. In het verleden werd Google herhaaldelijk gestraft nadat Moskou het bedrijf had beschuldigd van het schenden van de Russische wet.