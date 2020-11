Toestroom Vlaamse coronapatiënten naar ziekenhuis daalt niet meer

Het aantal Vlaamse coronapatiënten dat naar het ziekenhuis moet, slinkt niet meer. Het is nog onduidelijk waardoor de snelle daling van de afgelopen weken is gestokt, zegt viroloog Steven Van Gucht namens het Belgische coronacrisiscentrum. In de rest van België zet de afname voorlopig wel door.

De druk op de Belgische ziekenhuizen verminderde, na de sluiting van de horeca en de winkels en een reeks andere strenge maatregelen, de laatste weken snel. Hoewel het gevaar is geweken dat de ziekenhuizen door de tweede golf van coronabesmettingen worden overspoeld, leggen coronapatiënten nog altijd een flink beslag op ziekenhuisbedden. Er liggen er bijna 4000 op een gewone afdeling, van wie ruim 900 op de intensive care. Mocht het virus weer sneller om zich heen grijpen, dan zouden de ziekenhuizen daardoor weer snel in de knel kunnen komen.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde in Vlaanderen al minder hard en „we zien de voorbije dagen zelfs een stabilisatie”, zei Van Gucht. „We hebben hier nog geen verklaring voor”, maar dat wordt volgens hem uitgezocht.