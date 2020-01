Toestand Wuhan ‘ernstig’, medische benodigdheden schaars

In de Chinese stad Wuhan is de toestand vanwege het coronavirus „ernstig”, heeft een official van de provincie Hubei, waar de stad Wuhan in ligt, zaterdag gezegd. Door de uitbraak van het virus is er volgens de ambtenaar schaarste aan medische benodigdheden.

Het dodental van de uitbraak is gestegen tot 41 en meer dan 1300 mensen zijn wereldwijd besmet, maar de meeste gevallen zijn geconstateerd in Wuhan.

Hubei zegt ook meer medische benodigdheden, zoals maskers en beschermende pakken nodig te hebben.

In de stad geldt vanaf zondag 26 januari een verkeersverbod in het centrum. Alleen het echt noodzakelijke verkeer mag er nog rijden.