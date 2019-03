Toestand Asia Bibi wordt zorgelijk

De toestand van Asia Bibi wordt zorgelijk. Haar gezondheid gaat achteruit en haar wordt de toegang tot medische zorg geweigerd.

Dat stelde de Britse krant The Daily Mail donderdag, op basis van verschillende bronnen in Pakistan.

De Pakistaanse christin Asia Bibi werd in Pakistan beschuldigd van het beledigen van Mohammed, zat vervolgens acht jaar in de dodencel, maar werd in oktober 2018 vrijgesproken. Sindsdien verblijft ze in „een beveiligde ruimte” en mag ze Pakistan niet verlaten.

In februari beschuldigden Britse parlementsleden de Pakistaanse regering ervan „niet te voldoen aan de verwachtingen die men mag hebben van een lid van het Gemenebest.”

Volgens The Daily Mail heeft Bibi een extreem lage bloeddruk en krijgt ze niet de medische zorg die ze nodig heeft.