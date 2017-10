Toespraak Puigdemont uur later

De toespraak van de Catalaanse premier Carles Puigdemont over onafhankelijkheid is een uur uitgesteld. De toespraak zou dinsdag om 18.00 uur beginnen, maar moet nu om 19.00 van start gaan. De Catalaanse regeringsleider heeft volgens de Spaanse krant El Mundo laten weten dat de reden voor het uitstel „een gevolg is van contacten met internationale bemiddelaars”.

Puigdemont wil Catalonië afscheiden van Spanje en heeft aangegeven dat hij dinsdagavond eenzijdig de onafhankelijkheid wil uitroepen. In Catalonië maar ook in de hele EU groeit de weerstand tegen de eenzijdige ramkoers van de radicale nationalisten in Catalonië.

De president van de EU, Donald Tusk, hamerde er dinsdagmiddag nog op dat Puigdemont de Spaanse grondwet moet eerbiedigen. Hij mag dus geen eenzijdige stappen zetten om uit het Spaanse koninkrijk te treden. Hij zou dan automatisch ook uit de EU stappen. In de campagnes voor onafhankelijkheid is Catalanen steeds verteld dat ze met de afscheiding zonder problemen bij de EU en in de eurozone zouden blijven.