„Toespraak Puigdemont is een truc”

De toespraak van de Catalaanse leider Carles Puigdemont dinsdag was volgens de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken „een truc”. Dat zei minister Alfonso Dastis via het Franse radiostation Europe 1.

Volgens Dastis was de toespraak „een truc om het een te zeggen en het tegenovergestelde te doen”. Puigdemont riep dinsdag in zijn toespraak in het parlement in Barcelona niet de onafhankelijkheid uit maar vroeg wel om een mandaat om dat te doen. Hij zei dat er dan meteen tijd moet worden ingeruimd voor onderhandelingen met Spanje.

Woensdagmiddag wordt een reactie verwacht van de Spaanse premier Mariano Rajoy. Vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría wees dinsdagavond alvast een voorstel van de hand om te onderhandelen onder begeleiding van een buitenlandse bemiddelaar.