Toeristen vluchten voor bosbrand Kroatië

Ongeveer 10.000 toeristen zijn geëvacueerd van een populair feeststrand op een Kroatisch eiland nadat daar een bosbrand was uitgebroken, zei de politie.

Bezoekers van nachtclubs op het strand van Zrce op het noordelijke eiland Pag moesten halsoverkop vertrekken toen de brand in de nacht van maandag op dinsdag uitbrak in een dennenbos. Niemand raakte gewond door de vuurzee, die inmiddels onder controle is, vertelde burgemeester Ante Dabo van de nabijgelegen stad Novalja tegen de nationale radio.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Drie brandbestrijdingsvliegtuigen werden ingezet om de brand te helpen blussen. Die verspreidde zich naar een lokale weg die moest worden afgesloten.

Het eiland Pag en het Zrce-strand zijn populair bij jonge toeristen, met name Britten, die daar feesten.