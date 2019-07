Toeristen visumvrij naar Sri Lanka

Sri Lanka gaat toeristen uit 48 landen toelaten zonder visum om het toerisme een boost te geven na de terroristische aanslagen op 21 april. Bij meerdere aanvallen kwamen meer dan 250 mensen om het leven, onder wie 42 buitenlanders.

Sindsdien hebben meerdere landen het reisadvies voor het land aangepast en is het toerisme ingestort. In mei kwamen 70 procent minder mensen naar Sri Lanka dan in april. De Sri Lankaanse overheid wil het toerisme weer aanzwengelen door toeristen makkelijker toegang tot het land te verschaffen.

Een visum voor Sri Lanka kost vooralsnog 31 euro voor een Nederlander. De visumvrije periode duurt waarschijnlijk zes maanden. Daarna gaat de regering opmaken hoeveel geld is misgelopen door de maatregel. De regeling geldt voor onder meer alle landen uit de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten.