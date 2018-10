Toeristen verdronken na raftongeluk Costa Rica

Vier Amerikaanse toeristen zijn in Costa Rica om het leven gekomen toen hun boot kapseisde bij het raften. Een opvarende is nog vermist. Het ongeluk gebeurde zaterdag op de Naranjo Rivier nabij Quepos. Op die rivier voeren vier rafts, drie van de boten sloegen om, zo meldt The Costa Rica Star.

De Naranjo is een van de populairste rivieren voor de wildwatersport. Door hevige regenval van de afgelopen weken is het raften gevaarlijker dan normaal. Volgens de autoriteiten in Costa Rica horen de slachtoffers bij een groep toeristen die in het Midden-Amerikaanse land een vrijgezellenfeestje vierden.