Toeristen ontvluchten Lombok; 91 doden na aardbeving

Een dag na de zware aardbeving bij Lombok proberen buitenlandse toeristen maandag massaal het Indonesische eiland te verlaten. Op het vliegveld van Mataram staan lange rijen wachtenden en luchtvaartmaatschappij Garuda zet extra vluchten in. Ook budgetmaatschappij AirAsia probeert meer vliegtuigen naar Lombok te sturen, zei CEO Tony Fernandes op Twitter.

„We maken vroegtijdig een einde aan onze vakantie omdat ik niet meer kan lopen en we niet meer in de stemming zijn”, zei een 26-jarige Nederlander op het vliegveld tegen persbureau Reuters. De man zat met een been in het verband op een trolley. Hij raakte gewond toen restaurantbezoekers vanwege de aardbeving in paniek naar buiten stormden.

De Nederlander is vol lof over het personeel van zijn hotel. „Sommige medewerkers vertelden dat hun eigen huizen zijn verwoest, maar toch hielpen ze ons.” Sommige toeristen op de luchthaven zeiden naar huis te gaan, anderen zetten hun vakantie noodgedwongen elders voort. „Alle activiteiten zijn stilgelegd. We kunnen niet duiken, niets doen. Daarom gaan we naar een ander eiland”, zei een 24-jarige Spanjaard.

Met boten zijn zo’n duizend toeristen en bewoners geëvacueerd van de Gili-eilanden ten noordwesten van Lombok, een populaire toeristische bestemming. Bij de aardbeving met een kracht van 7,0 zijn zeker 91 mensen omgekomen. Er zijn geen meldingen binnengekomen over buitenlanders die het leven verloren.

Door de aardbeving raakten zeker 209 mensen gewond, zei een woordvoerder van rampenbestrijdingsdienst BNPB. Duizenden panden zijn verwoest. Ook zitten delen van het eiland zonder elektriciteit en communicatieverbindingen. De Indonesische marine zei dat een schip met hulpgoederen onderweg is naar het eiland.