Toeristen na zes dagen bevrijd uit grot

Zeven toeristen die met hun gids vast kwamen te zitten in een Zwitsers grottencomplex zijn weer vrij. Ze konden na zes dagen naar buiten worden gehaald. De groep werd in het onderaardse stelsel, een van de grootste ter wereld, verrast door het wassende water. Een gang liep bijna tot het plafond vol, waardoor de terugweg werd afgesloten.

De acht mannen, tussen de 25 en 55 jaar oud, waren daardoor genoodzaakt langer in de grot te bivakkeren dan één nacht, wat eigenlijk de bedoeling was. Ze hielden er zelfs rekening mee dat de zogenoemde ‘sifon’ pas in het weekeinde voldoende zou zijn leeggelopen om er zonder te hoeven duiken door te kunnen. Het water zakte echter sneller. Met hulp van de reddingsdienst konden de avonturiers na een klauterpartij van tweeënhalf uur vrijdag opgelucht ademhalen.

Volgens een woordvoerster van de Zwitserse vereniging voor speleologie snakten de ongewilde ‘holbewoners’ vooral naar een douche. De ingesloten groep is ondergronds overigens niets tekortgekomen. Gespecialiseerde hulpverleners zorgden via een andere route, te gevaarlijk voor dagjesmensen, voor voldoende proviand, kleren en zelfs een bril voor een contactlenzendrager.