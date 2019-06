Toeristen mogen naar ruimtestation ISS

Ruimtetoeristen kunnen over een paar jaar op vakantie naar het internationale ruimtestation ISS. Het complex, 400 kilometer boven het oppervlak van de aarde, wordt opengesteld voor commerciële ruimtevaart. In het begin is er plek voor twee korte bezoekjes per jaar. Bezoekers betalen enkele tienduizenden dollars per dag. Ze moeten wel de trainingen doorlopen en voldoen aan fysieke eisen.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, een van de vijf eigenaren van het ISS, heeft de plannen vrijdag aangekondigd. De Verenigde Staten willen zich volledig richten op de plannen om weer mensen naar de maan en terug te brengen. Dat moet in 2024 gebeuren. Op den duur willen de Amerikanen ook voet op Mars zetten. De directe omgeving van de aarde wordt dan overgelaten aan commerciële bedrijven, van wie de NASA een van de klanten zal zijn.

Het ISS draait sinds november 1998 in een baan rond de aarde. Sinds 2000 is het complex permanent bewoond. Het is een gezamenlijk project van de Verenigde Staten, Europa, Rusland, Canada en Japan. Astronaut André Kuipers is als enige Nederlander in het ISS geweest.