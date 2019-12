Toeristen blijven weg bij Taj Mahal om protesten

De toeristenindustrie in India heeft zwaar te lijden onder de golf gewelddadige demonstraties die in het land worden gehouden tegen een omstreden minderhedenwet van premier Narendra Modi. Bij confrontaties tussen demonstranten en politie zijn al zeker 25 mensen om het leven gekomen.

Volgens de autoriteiten hebben in de afgelopen twee weken circa 200.000 toeristen een bezoek aan de Taj Mahal afgelast. In vergelijking met vorig jaar december is het bezoekersaantal aan het wereldberoemde mausoleum met 60 procent afgenomen.

Het 17e-eeuwse marmeren monument ligt in de noordelijke staat Uttar Pradesh, waar de afgelopen weken de gewelddadigste confrontaties met demonstranten plaatsvonden. De Taj Mahal trekt normaal gesproken 6,5 miljoen toeristen per jaar, die alleen met de toegangsprijs al goed zijn voor een jaaromzet van 12,5 miljoen euro.

Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft reiswaarschuwingen voor India afgegeven, en raadt voor het uiterste noorden en de westgrens van India reizen zelfs helemaal af.