Toerist weet Parijs weer te vinden

Het toerisme in Parijs liep vorig jaar een gevoelige klap op door onder meer terreuraanslagen, maar dit jaar weten toeristen de weg naar de Franse hoofdstad weer goed te vinden. Vooral Amerikanen en Chinezen zijn massaal teruggekeerd in de eerste helft van dit jaar, meldt de krant Le Monde op basis van cijfers van het regionale bureau voor toerisme.

Het aantal hotelgasten steeg in de eerste zes maanden van het jaar met 10,4 procent tot 16,4 miljoen, het grootste aantal sinds 2008.

Vorig jaar bleven vooral Japanners en Chinezen weg nadat Parijs in november 2015 en Nice in juli 2016 waren getroffen door terreuraanslagen. Beelden van overvolle vuilnisbakken in de stad door een staking van de reinigingsdienst en van massale en soms gewelddadige stakingen tegen de arbeidswet, deden de aantrekkelijkheid van de Lichtstad ook geen goed. Parijs liep daardoor vorig jaar 1,5 miljard euro aan inkomsten mis.

Ook in de rest van Frankrijk groeit het toerisme weer, zij het minder scherp. Het land telde van januari tot en met juni 96,8 miljoen hotelovernachtingen, een stijging van 4,6 procent.