Toerist opgepakt na geweldsuitbarsting Bali

De autoriteiten op Bali hebben een Australiër opgepakt die in een dronken bui een spoor van vernielingen achterliet. Daarbij raakten meerdere mensen gewond. De toerist beweert zelf dat hij zo dronken was dat hij zich niets van zijn daden kan herinneren.

Het gewelddadige optreden van de man is deels gefilmd en ging viral op sociale media. Te zien is hoe de Australiër blootsvoets over straat rent, wordt geraakt door een auto en vervolgens een nietsvermoedende bestuurder van een motorfiets schopt. Het slachtoffer raakte volgens de politie lichtgewond.

De toerist zou vervolgens ook nog een winkeldeur hebben gesloopt en een motor hebben gestolen. De politie zegt dat hij vervolgens inbrak in een huis en de slapende bewoner aanviel. Die liep ook verwondingen op.

De Australiër kon uiteindelijk worden overmeesterd. De politie toonde hem maandag aan de pers. De man bekende dat hij tien flesjes wodka en andere alcoholische drankjes had genuttigd. „Ik was erg dronken en bied mijn excuses aan. Ik kan me helemaal niets herinneren”, zei hij tegen verslaggevers.

De man wordt verdacht van vandalisme en mishandelingen. Hij riskeert twee jaar gevangenisstraf.