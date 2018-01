Toerist dood door balloncrash in Egypte

Een Zuid-Afrikaanse toerist is vrijdagochtend in Egypte om het leven gekomen toen een heteluchtballon waarin hij zat, neerstortte. Twaalf anderen raakten gewond. Een Argentijn en twee Fransen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldde het Egyptische ministerie voor Volksgezondheid.

De ballon met twintig toeristen van verschillende nationaliteiten aan boord crashte aan de westkant van de historische stad Luxor in het zuiden van het land. Eerder meldden staatsmedia dat een Zuid-Afrikaanse toeriste was omgekomen, maar dat bleek niet juist.

Volgens staatsmedia stortte de ballon neer in slechte weersomstandigheden. Harde wind en zandstormen testerden verschillende regio’’s in het land. De burgerluchtvaartautoriteit meldde dat de ballon was afgeweken van zijn koers toen die neerstortte.

In 2015 kwamen in de buurt van Luxor zeker negentien voornamelijk Aziatische en Europese toeristen om het leven, toen een heteluchtballon in brand vloog, explodeerde en vervolgens neerstortte.