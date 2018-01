Toerist (90) omgekomen in Zimbabwe

Een 90-jarige toerist is om het leven gekomen door een aanval van krokodillen op een opblaasbare boot in Zimbabwe. Een 65-jarige vrouw raakte ernstig gewond, zei een woordvoerder van Zimparks, de overheidsdienst die gaat over de nationale parken in het Afrikaanse land.

De aanval vond plaats tijdens een boottocht in een nationaal park. „De krokodillen vielen de opblaasbare boot aan totdat die lek raakte”, zei de woordvoerder. Getuigen sloegen alarm, waarna rangers te hulp snelden. „Zij moesten op de krokodillen schieten om ze uiteen te drijven.”

Voor één van de slachtoffers mocht de hulp niet meer baten. John Bowman (90) overleed voordat hij het ziekenhuis bereikte. De 65-jarige Rosemary Mitchell liep levensbedreigende verwondingen op. Ze ligt nog op de intensive care van het ziekenhuis in Bulawayo, zei de woordvoerder vrijdag. Beide slachtoffers komen uit Zimbabwe.