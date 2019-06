Toerisme grote bron plastic Middellandse Zee

Het plastic dat de Middellandse Zee vervuilt is voor een groot deel afkomstig van populaire vakantiebestemmingen als Barcelona, Venetië, en Tel Aviv. Dat staat in het rapport Stop the Flood of Plastic dat het Wereld Natuur Fonds vrijdag publiceert.

De concentratie microplastics in Middellandse Zee is een van de hoogste ter wereld, aldus het rapport. Elke minuut gaat een hoeveelheid plastic vergelijkbaar met 33.800 petflessen de zee in. Dat komt voor een groot deel door massatoerisme. In de zomermaanden neemt de vervuiling in zee met 40 procent toe. Ongeveer 200 miljoen mensen bezoeken dan toeristenoorden aan de Middellandse Zee.

Dat er zoveel plastic in de Middellandse Zee drijft, komt vooral door een beperkte en slecht functionerende afvalverwerking. Bovendien hoopt het plastic zich snel op door de afgesloten ligging van de zee. ’‘Als niet wordt ingegrepen dreigt de vervuiling in 2050 te zijn verdrievoudigd’‘, stelt de internationale natuurorganisatie. ’‘Voor diersoorten als walvissen, dolfijnen en zeeschildpadden is de plastic crisis soms nu al fataal. Er zijn al meerdere walvissen gestrand met hun maag vol plastic.’’

In de top vijf van de meest vervuilde toeristencentra staat het gebied rond de Turkse rivier Ceyhan op nummer een. Daar spoelt per dag gemiddeld 31,3 kilo plastic per kilometer kust/strand aan. De kustregio van Barcelona staat op twee met 26,1 kilo plastic. Tel Aviv is derde met 21 kilo plastic en de kust bij Venetië vierde met 18,2 kilo plastic. Valencia staat op plek vijf met 12,9 kilo plastic per kilometer kust.