Toenemende druk op Seehofer

Na de zware nederlaag van de CSU bij de deelstaatverkiezing in Beieren is de druk op 69-jarige partijleider Horst Seehofer flink toegenomen. Twee districtsbesturen hebben het aftreden geëist van de voormalige minister-president van Beieren. De afdeling Oberbayern, de grootste in de Duitse deelstaat, wil dat er nog dit jaar een buitengewone partijdag wordt belegd.

Seehofer, momenteel minister van Binnenlandse Zaken in de regering-Merkel, toonde zich dinsdag in Berlijn geen tegenstander van dat initiatief. Zo’n bijzondere bijeenkomst is volgens hem vermoedelijk het beste instrument dat de CSU heeft. Daar kunnen besluiten worden genomen over de consequenties van het stembusfiasco, inclusief het vraagstuk van de verantwoordelijke personen. „Ik ben alleszins bereid ook over die kwestie te discussiëren.”

Ook Markus Söder, die door de gekrompen CSU-fractie opnieuw is genomineerd als premier van de deelstaat, zei een partijdag een goed idee te vinden. De al tientallen jaren regerende CSU verloor in Beieren de absolute meerderheid.