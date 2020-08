Toename nieuwe coronagevallen Duitsland stabiliseert

Het aantal coronabesmettingen dat het afgelopen etmaal is geconstateerd in Duitsland is ongeveer stabiel gebleven, vergeleken met het aantal dat woensdagochtend werd gemeld door het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde donderdag 1507 nieuwe gevallen, ten opzichte van 1576 gevallen op woensdag.

In de voorgaande dagen steeg het dagelijkse aantal nieuwe gevallen gestaag. In totaal zijn in Duitsland 237.936 besmettingsgevallen vastgesteld.

Vijf mensen overleden in de laatste 24 uur aan de gevolgen van een coronabesmetting, aldus het RKI. Dat brengt het totale Duitse dodental op 9285.