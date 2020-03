De toename van het aantal doden in de zwaar door het coronavirus getroffen Italiaanse regio Lombardije is de afgelopen 24 uur afgevlakt. Zondag meldden bronnen 416 nieuwe sterfgevallen tegen 542 een dag eerder.

In de regio rond de miljoenenstad Milaan zijn inmiddels ongeveer 6360 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het virus bezweken. De regio is daarmee goed voor meer dan de helft van het aantal doden in heel Italië. Dat passeerde zaterdag de grens van 10.000.