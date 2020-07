Toename coronabesmettingen in België ‘zorgwekkend’

De toename van het aantal coronabesmettingen in België is „zorgwekkend”. „Het zal een tijd duren om de situatie weer op orde te krijgen”, zei woordvoerder Boudewijn Catry op een persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. De Nationale Veiligheidsraad zit sinds maandagochtend bijeen om zich te beraden op strengere maatregelen.

Het aantal besmettingen nam in een week tijd toe met 71 procent tot gemiddeld 229 per dag. Vooral in de provincie Antwerpen is sprake van een sterke toename, maar ook in de rest van het land is die „beduidend”. In de stad Antwerpen is het sinds maandag verplicht een mondkapje op zak te hebben, zodat dat op drukke plekken opgezet kan worden.

Vooral mensen tussen de 20 en 59 jaar raken besmet, aldus Catry. In totaal zijn 66.026 besmettingen vastgesteld in België, 299 meer dan zondag werd gemeld. Ook het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis neemt toe. Gemiddeld overlijden twee mensen per dag als gevolg van Covid-19.

De veiligheidsraad beslist naar verwachting dat inwoners van België hun sociale contacten moeten gaan beperken. De zogenoemde contactbubbel mag nu uit vijftien mensen bestaan, buiten het eigen huishouden. De provincie Antwerpen besloot al die terug te brengen tot tien.

Mogelijk krijgen Belgen opnieuw het dringende advies weer alleen te gaan winkelen. Daarnaast wordt het aantal toegestane aanwezigen op evenementen wellicht ingeperkt. De veiligheidsraad zou ook overwegen de mondmaskerplicht verder uit te breiden.

Sinds zaterdag zijn in heel België mondkapjes in drukke, openbare ruimtes verplicht. In onder meer kustgemeenten, maar bijvoorbeeld ook in het centrum van Brugge, moeten op veel plekken mond en neus ook buiten worden bedekt.