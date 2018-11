Toenadering per spoor Korea’s

Zuid- en Noord-Korea beginnen vrijdag aan gezamenlijke controles van hun spoornetwerk. Dat gebeurt vooruitlopend op een eventuele vernieuwde aansluiting van de netwerken van beide landen.

De inspecties van de sporen zullen achttien dagen duren, aldus het ministerie van Hereniging in Zuid-Korea. De toenadering op het spoor is onderdeel van de afspraken die de leiders van de twee Korea’s maakten tijdens hun ontmoeting in april, gericht op verzoening tussen beide landen.

Vrijdag zal een locomotief vanuit Zuid-Korea met zes rijtuigen naar het noorden rijden. De Noord-Koreanen nemen de trein vanaf het station Panmun over om verder te rijden over een lijn in het westen.