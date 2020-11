Toenadering Afghanistan en Pakistan dankzij cricket

Pakistan heeft het cricketteam van het buurland Afghanistan uitgenodigd om voor het eerst in Pakistan officieel te komen spelen. De uitnodiging volgt op het bezoek van de vermaarde cricketer en huidig Pakistaans premier Imran Khan aan Kabul. Volgens de chef van de Pakistaanse cricketbond, Wasim Khan, kan een officiële tour van het Afghaanse team door Pakistan „een voorbode zijn van betere betrekkingen en zelfs liefde tussen de twee landen”.

Wasim Khan wil de ontmoeting zo snel mogelijk organiseren en hoopt dat het Afghaanse cricketteam komend jaar komt. Bijna tien jaar geleden speelde er al wel eens een Afghaans nationaal team, maar niet officieel en in de lagere regionen van de in Pakistan erg populaire sport.

De betrekkingen tussen Pakistan en het door decennia van oorlog verscheurde Afghanistan zijn slecht. Afghanistan en Pakistan hebben al sinds hun onafhankelijkheid twisten over onder meer grondgebied. De Pathaanse bevolkingsgroep (Pashtun) die in het grensgebied van beide landen leeft is altijd een grote bron van conflicten geweest. De Taliban komen bijvoorbeeld voornamelijk uit die bevolkingsgroep.

Cricket was overigens zonder de bloedige oorlogen mogelijk niet in Afghanistan bekend. De sport is er waarschijnlijk in de jaren tachtig gekomen door toedoen van de vele Afghanen die naar Pakistan waren gevlucht en na lange tijd terugkeerden met kennis van cricket.